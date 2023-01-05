«Наполи» впервые в сезоне проиграл в Серии A

Футбольный клуб «Наполи» потерпел первое поражение в текущем сезоне итальянской Серии A, уступив в Милане местному «Интеру» (0:1).

Поражение в матче 16-го тура чемпионата Италии стало для неаполитанского клуба первым в сезоне-2022/2023. В 15 предыдущих встречах «Наполи» одержал 13 побед и дважды сыграл вничью. Команда занимает первую строчку в турнирной таблице Серии A, набрав 41 очко после 16 матчей. «Наполи» на пять очков опережает ближайшего преследователя — «Милан».

В Лиге чемпионов «Наполи» проиграл также всего один раз в шести матчах группового этапа, уступив «Ливерпулю» на выезде 0:2.

В следующем матче итальянского чемпионата «Наполи» встретится с «Сампдорией». Игра пройдёт на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе в ближайшее воскресенье, 8 января.

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