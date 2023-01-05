Самуэль Юмтити покинул поле в слезах после расистских кричалок болельщиков «Лацио»

Защитник «Лечче» Самуэль Юмтити покинул поле стадиона «Виа Дель Маре» в слезах по окончании матча с «Лацио» в 16-м туре итальянской Серии A (2:1) из-за расистских кричалок в его адрес со стороны болельщиков римского клуба. Об этом сообщает Mirror.
Юмтити подвергался расистским оскорблениям со стороны болельщиков гостей на протяжении всего матча. Встреча была даже остановлена на какое-то время, так как диктор стадиона выступил с просьбой прекратить выкрики в сторону французского защитника. В концовке матча фанатам «Лечче» удалось перекричать болельщиков «Лацио», скандируя «Юмтити!» в поддержку своего футболиста.
«Расистские выкрики были перекрыты песнями поддержки! Все фанаты «Лечче» начали выкрикивать одно имя: Юмтити», — написал официальный аккаунт клуба Юмтити в социальных сетях.
Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»
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