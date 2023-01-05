Автор хет-трика «Барсе» в матче Кубка Испании рассказал, что является членом их фан-клуба

Полузащитник «Интерсити» Ориоль Сольдевила, оформивший хет-трик в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Барселоной» (3:4, доп. время), рассказал, что вся его семья болеет за каталонский клуб.



«Правда заключается в том, что моя семья болеет за «Барселону». Я — сосьос «Барсы» (зарегистрированный член клуба. Сосьос имеют право голоса в принятии ключевых для клуба решений. — Прим. «Чемпионата»), мой отец и дядя — также сосьос.



Очевидно, что это мечта, я мечтаю оказаться в «Барселоне». Но я должен продолжать выстраивать свою карьеру и двигаться к вершине», — сказал Сольдевила в эфире Cadena Ser.



Напомним, в составе «Барсы» в прошедшей встрече отличились Рональд Араухо, Усман Дембеле, Рафинья и Ансу Фати.

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