«Футбол с карнавалом путать не надо». Романцев жёстко раскритиковал танцы Бразилии на ЧМ

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев жёстко раскритиковал танцы игроков национальной команды Бразилии после забитых голов на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Показухи было достаточно много. Вот эти танцы бразильские. Ну можно раз там сплясать, но они по пять минут после каждого гола плясали. Может быть, это им помешало? Почему они так неуважительно к соперникам относятся? Высказались соперники? Мол, мы хотим играть. Ну забили вы гол, давайте начинать, мы хотим отыграться, мы злые. А они здесь пять минут все стоят, смотрят, как они танцуют. Я понимаю, менталитет бразильский, никуда не денешься, но футбол с карнавалом путать не надо. Вот результат. Плясали бы они и выиграли чемпионат, я б тогда, будь тренером, сказал: «Ребят, после каждого гола надо по пять минут плясать, брать пример с бразильцев». А они проиграли. Жалко, я за них переживал», — приводит слова Романцева Первый канал.