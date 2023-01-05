Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Футбол с карнавалом путать не надо». Романцев жёстко раскритиковал танцы Бразилии на ЧМ

«Футбол с карнавалом путать не надо». Романцев жёстко раскритиковал танцы Бразилии на ЧМ
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев жёстко раскритиковал танцы игроков национальной команды Бразилии после забитых голов на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Показухи было достаточно много. Вот эти танцы бразильские. Ну можно раз там сплясать, но они по пять минут после каждого гола плясали. Может быть, это им помешало? Почему они так неуважительно к соперникам относятся? Высказались соперники? Мол, мы хотим играть. Ну забили вы гол, давайте начинать, мы хотим отыграться, мы злые. А они здесь пять минут все стоят, смотрят, как они танцуют. Я понимаю, менталитет бразильский, никуда не денешься, но футбол с карнавалом путать не надо. Вот результат. Плясали бы они и выиграли чемпионат, я б тогда, будь тренером, сказал: «Ребят, после каждого гола надо по пять минут плясать, брать пример с бразильцев». А они проиграли. Жалко, я за них переживал», — приводит слова Романцева Первый канал.

Новость по теме
Романцев: сербы — мужики. Они выиграли ЧМ до старта, сказав: «Россия должна участвовать»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023