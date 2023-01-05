«Он не продаётся». Лапорта — об Усмане Дембеле в «ПСЖ»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что его клуб не планирует продавать вингера Усмана Дембеле в «ПСЖ» даже за большие деньги, а также о нежелании отпускать полузащитника Френки де Йонга и голкипера Марка-Андре тер Штегена, которыми интересуются другие клубы.
«Контактирование «ПСЖ» и Усмана Дембеле? Он не продаётся даже за € 70 миллионов, мы переподпишем наши контракты в нужное время. То же самое касается де Йонга и тер Штегена — они не продаются. Несколько клубов проявляют интерес к нашему полузащитнику, но мы не собираемся его никому уступать», — приводит слова Лапорты журналист Джанлука Ди Марцио.
«Барселона» потеряла очки в матче с «Эспаньолом»
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