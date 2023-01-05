Шкриньяр хочет получать по новому контракту с «Интером» € 8 млн в год

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр, который летом может стать свободным агентом, хочет получать по новому контракту с «нерадзурри» € 8 млн в год. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

По информации источника, в клубе не готовы платить такую зарплату игроку. Руководство предложило словенцу 6,5 млн в год. Сам спортсмен пока не ответил на предложение «Интера». В миланском клубе хотят решить вопрос с контрактом Шкриньяра как можно скорее.

Напомним, Шкриньяр выступает за миланский «Интер» с 2017 года. В нынешнем сезоне словацкий защитник принял участие в 16 матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.

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