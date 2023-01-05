Арбитр, судивший матч ЧМ между Аргентиной и Нидерландами, может завершить карьеру

Испанский арбитр Матеу Лаос, который работал в скандальном матче 1/4 финала мундиаля между Аргентиной и Нидерландами (4:3 в серии пенальти, 2:2 после овертаймов), может завершить свою судейскую карьеру. Об этом сообщает издание TyC Sports.

После четвертьфинального матча чемпионата мира Лаос продолжил принимать резонансные решения и в Испании. Арбитр отработал встречу между «Барселоной» и «Эспаньолом» (1:1) в Ла Лиге, где раздал 12 жёлтых карточек и две красные.

Также в матче Кубка Испании Лаос удалил главного тренера «Севильи» Хорхе Сампаоли на 18-й минуте, но это не помешало команде разгромить «Линарес» со счётом 5:0 и выйти в следующий раунд турнира.

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