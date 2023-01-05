Кокорин выйдет в стартовом составе «Ариса» на матч с «Кармиотиссой»

Сегодня, 5 января, состоится матч между «Арисом» и «Кармиотиссой». Российский нападающий Александр Кокорин выйдет в стартовом составе «Ариса». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
Матч в прямом эфире можно посмотреть в Rutube, VK и Одноклассниках. Комментировать его будет Иван Канаев.
Кокорин выступает за «Арис» с лета 2022 года, когда он перешёл из итальянской «Фиорентины» на правах аренды. В текущем сезоне 31-летний российский форвард отметился пятью голами и двумя голевыми передачами в 11 сыгранных матчах чемпионата Кипра.
Кокорин выступал в России за «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». Зимой 2021 года футболист стал игроком итальянской «Фиорентины», из которой летом 2022-го перешёл в аренду в «Арис».
Первый гол Александра Кокорина за 655 дней
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