Бывший маркетолог «Ромы» Сапега рассказал абсурдную историю про Найнгголана и сигарету

Александр Сапега, бывший работник коммерческого отдела «Ромы» и бывший директор департамента стратегического и бизнес-развития «Зенита», рассказал о совместной работе с бывшим полузащитником римлян Раджой Найнгголаном.



«Раджа Найнгголан ― самый дикий персонаж за все мои пять лет в «Роме». Как-то мы были в американском турне. ESPN захотел сделать с ним интервью. Я ему говорю: «Раджа, у нас через пять минут интервью по телефону». Он мне: «Хорошо, я на улице сяду». Я попросил его не садиться там, потому что его могли отвлекать фанаты, но он всё равно сел на улице. В этот момент я отошёл за наушниками для него, возвращаюсь, а Раджа уже начал интервью по телефону, сидя на улице, и при этом он закурил сигарету.



Конечно, журналист слышал, как он затягивался и выдыхал. Это ещё повезло, что Раджу с сигаретой никто не увидел. По итогу всё было нормально, но я в этот момент подумал: «Всё, капец. Один из лучших игроков «Ромы» курит на моих глазах!» — сказал Сапега в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Александром Сапегой читайте в ближайшее время на «Чемпионате».