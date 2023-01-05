Галлас: если Мудрик поможет «Арсеналу» выиграть титул, они должны купить его

Бывший защитник «Арсенала» и «Челси» Вильям Галлас поделился мнением о возможном переходе вингера «Шахтёра» Михаила Мудрика в стан «канониров». Также украинец является трансферной целью синих.
«Я не знаю, нужен ли «Арсеналу» Михаил Мудрик во второй части сезона. Может быть, так и есть. Но в то же время у Артеты уже есть свой состав, игроки на скамейке запасных, игроки, которые могут выйти и сыграть на этой же позиции, например, Нкетия.
На этот вопрос действительно трудно получить ответ, потому что меня там нет и я не знаю, что происходит за кулисами. Так что, если они подпишут его, они знают почему. В то же время я уверен, что Мудрик — отличный игрок. И если он тот, кто поможет им выиграть титул, они должны купить его», — приводит слова Галласа Genting Casino.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
- 5 января 2023
-
22:39
-
22:36
-
22:30
-
22:23
-
22:15
-
22:15
-
22:09
-
22:02
-
22:01
-
22:00
-
22:00
-
21:50
-
21:39
-
21:31
-
21:30
-
21:20
-
21:15
-
21:08
-
21:00
-
21:00
-
20:52
-
20:37
-
20:30
-
20:27
-
20:06
-
20:02
-
20:00
-
20:00
-
19:59
-
19:54
-
19:50
-
19:45
-
19:41
-
19:38
-
19:30