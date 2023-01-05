Галлас: если Мудрик поможет «Арсеналу» выиграть титул, они должны купить его

Бывший защитник «Арсенала» и «Челси» Вильям Галлас поделился мнением о возможном переходе вингера «Шахтёра» Михаила Мудрика в стан «канониров». Также украинец является трансферной целью синих.

«Я не знаю, нужен ли «Арсеналу» Михаил Мудрик во второй части сезона. Может быть, так и есть. Но в то же время у Артеты уже есть свой состав, игроки на скамейке запасных, игроки, которые могут выйти и сыграть на этой же позиции, например, Нкетия.

На этот вопрос действительно трудно получить ответ, потому что меня там нет и я не знаю, что происходит за кулисами. Так что, если они подпишут его, они знают почему. В то же время я уверен, что Мудрик — отличный игрок. И если он тот, кто поможет им выиграть титул, они должны купить его», — приводит слова Галласа Genting Casino.

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