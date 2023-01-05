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Галлас: Эдегор великолепен в «Арсенале», но для меня лучший игрок АПЛ — Холанд

Галлас: Эдегор великолепен в «Арсенале», но для меня лучший игрок АПЛ — Холанд
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Бывший защитник «Арсенала» Вильям Галлас поделился мнением о капитане лондонского клуба Мартине Эдегоре, который показывает хорошую форму в этом сезоне — у него семь голов и пять результативных передач в 16 встречах Премьер-лиги.

«Мартин Эдегор продемонстрировал все свои навыки и качества. Он плеймейкер. Но я не знаю, лучший ли он игрок в Премьер-лиге. Думаю, на данный момент лучший в чемпионате — Холанд.

То, что Эдегор демонстрирует в «Арсенале», просто великолепно. Он может видеть и читать все ситуации на поле очень быстро — намного раньше, чем любой из других игроков. Вот почему иногда он может играть в одно касание и хорошо отправлять мяч в свободное пространство. Также очень приятно видеть, что он нравится другим игрокам команды», — приводит слова Галласа Genting Casino.

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