Кафу: то, что я не смог прибыть на похороны Пеле, не умаляет его значения для меня

Бывший крайний защитник сборной Бразилии Маркос Кафу рассказал, почему не смог присутствовать на похоронах Пеле. Ранее многих бывших и нынешних игроков «селесао» раскритиковали за то, что те не смогли лично попрощаться с легендарным нападающим.
«Жизнь состоит из настоящих моментов и тех, что были у меня с Королём в жизни. Увы, при всём моем сожалении я не смог присутствовать на похоронах Пеле, так как был на другом конце света по работе. К сожалению, я не смог прийти. Меняет ли это моё отношение к Пеле или к тому, что он значит для меня и футбола? Никогда!
Пеле всегда был для меня самым большим ориентиром, который вдохновлял играть в футбол. То, что я не смог прийти на его похороны, никак не умаляет его значения для меня», — приводит слова Кафу The Sun.
Тысячи болельщиков пришли попрощаться с Пеле:
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