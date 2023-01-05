Кафу: то, что я не смог прибыть на похороны Пеле, не умаляет его значения для меня

Бывший крайний защитник сборной Бразилии Маркос Кафу рассказал, почему не смог присутствовать на похоронах Пеле. Ранее многих бывших и нынешних игроков «селесао» раскритиковали за то, что те не смогли лично попрощаться с легендарным нападающим.

«Жизнь состоит из настоящих моментов и тех, что были у меня с Королём в жизни. Увы, при всём моем сожалении я не смог присутствовать на похоронах Пеле, так как был на другом конце света по работе. К сожалению, я не смог прийти. Меняет ли это моё отношение к Пеле или к тому, что он значит для меня и футбола? Никогда!

Пеле всегда был для меня самым большим ориентиром, который вдохновлял играть в футбол. То, что я не смог прийти на его похороны, никак не умаляет его значения для меня», — приводит слова Кафу The Sun.

Тысячи болельщиков пришли попрощаться с Пеле: