Канчельскис: Слуцкий — очень слабый тренер

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал российского тренера Леонида Слуцкого и объяснил, почему критикует его. По его мнению, у Слуцкого получалось тренировать только ЦСКА, где была собрана половина сборной России.

«Почему критикую Слуцкого? За результаты. Человек с приличным составом по меркам РПЛ говорит: «У меня плохой состав». Причём начал так говорить, когда команда посыпалась. Мол, плохие футболисты. Я за это его критиковал.

Знаете, потом с кем ни общался, ни работал — все в один голос говорят, что Слуцкий очень слабый тренер. По крайней мере, из тех, с кем я общался, никто не сказал, что он сильный тренер.

Если про Слуцкого говорить, то в ЦСКА у него была команда. Березуцкие, Акинфеев, Дзагоев, Игнашевич, вся сборная. Их не нужно было особенно тренировать и что‑то им говорить. Когда он попал в Англию — и не было таких классных игроков — уже ничего не получилось. В Нидерландах, «Рубине» — тоже.



Для меня показатель тренерской работы — это сделать боеспособную команду без звёзд. Не говорю, что нужно обязательно всё выиграть, но создать команду, которая бьётся, которая может выдать хорошую серию результатов. Такой крепкий орешек», — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».

Напомним, по итогам сезона-2022/2023 Леонид Слуцкий вместе с «Рубином» вылетел из Российской Премьер-Лиги.