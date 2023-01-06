Первый тренер Миранчуков: вылет «Локо» будет трагедией для всего российского футбола

Александр Воронков, первый тренер Антона и Алексея Миранчуков, считает, что вылет «Локомотива» из Российской Премьер-Лиги стал бы трагедией для футбола в стране. По мнению специалиста, Антон Миранчук может помочь железнодорожникам сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата России.

«Хотелось бы прокомментировать восстановление Антона после травмы. Год не играл, тяжёлое восстановление, все ждут его возвращения, чтобы он помог «Локомотиву» не вылететь. Вылет такой команды будет трагедией для всего российского футбола. Но Антон такой игрок, который может завести команду и помочь как психологически, так и физически. Поздравляю его с выздоровлением и желаю удачи в борьбе за сохранение «Локомотива» в РПЛ», — приводит слова Воронкова Sport24.

Напомним, «Локомотив» ушёл на зимнюю паузу в сезоне-2022/2023, занимая 14-е место в турнирной таблице РПЛ.