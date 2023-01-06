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Скира: «Ювентус» выкупит польского форварда Милика у «Марселя» за € 7 млн

Скира: «Ювентус» выкупит польского форварда Милика у «Марселя» за € 7 млн
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Туринский «Ювентус» планирует выкупить выступающего за «старую синьору» на правах аренды польского нападающего Аркадиуша Милика у «Марселя». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».

По информации журналиста, «Ювентус» планирует активировать опцию выкупа, прописанную в арендном соглашении, согласно которому «Марсель» получит € 7 млн, а также € 2 млн бонусами. Польский нападающий получит контракт до 2026 года с зарплатой € 3 млн за сезон. Ранее сам Милик заявлял о желании продолжить карьеру в «Ювентусе».

28-летний футболист сыграл 18 матчей за туринский клуб в текущем сезоне, забив в них семь голов. Трансферная стоимость Милика, по данным портала Transfermarkt, составляет € 10 млн.

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