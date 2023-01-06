Тен Хаг высказался об аренде голкипера Батлэнда из «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о переходе английского голкипера Джека Батлэнда на правах аренды из «Кристал Пэлас».
«После отзыва Мартина (Дубравки. — Прим. «Чемпионата») мы должны были реагировать. У нас так много игр – мы даже не прошли половину сезона — и не хотим попасть в ситуацию, когда два вратаря травмированы или недоступны, также может быть дисквалификация. Надеюсь, этого не произойдёт, но мы находимся в том моменте сезона, когда речь идёт о том, чтобы занять хорошую позицию, чтобы, надеюсь, выиграть трофей и попасть в Лигу чемпионов.
Если не хватает вратарей, не можешь заменить неопытным. Вот почему мы хотим избежать этого. Мы действительно счастливы, что у нас есть по-настоящему опытный и сильный вратарь.
Я доволен Давидом (Де Хеа. — Прим. «Чемпионата»), очевидно, что он первый номер и выступает действительно хорошо. Но что-то может случиться и с Давидом, и нужно быть готовым к этому и не оказаться в такой ситуации, когда есть только один опытный вратарь. Не хочется попасть в ситуацию, когда придётся в конце сезона, надеюсь, в борьбе за трофей, поставить молодого вратаря», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Видео: Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду
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