Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тен Хаг высказался об аренде голкипера Батлэнда из «Кристал Пэлас»

Тен Хаг высказался об аренде голкипера Батлэнда из «Кристал Пэлас»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о переходе английского голкипера Джека Батлэнда на правах аренды из «Кристал Пэлас».

«После отзыва Мартина (Дубравки. — Прим. «Чемпионата») мы должны были реагировать. У нас так много игр – мы даже не прошли половину сезона — и не хотим попасть в ситуацию, когда два вратаря травмированы или недоступны, также может быть дисквалификация. Надеюсь, этого не произойдёт, но мы находимся в том моменте сезона, когда речь идёт о том, чтобы занять хорошую позицию, чтобы, надеюсь, выиграть трофей и попасть в Лигу чемпионов.

Если не хватает вратарей, не можешь заменить неопытным. Вот почему мы хотим избежать этого. Мы действительно счастливы, что у нас есть по-настоящему опытный и сильный вратарь.

Я доволен Давидом (Де Хеа. — Прим. «Чемпионата»), очевидно, что он первый номер и выступает действительно хорошо. Но что-то может случиться и с Давидом, и нужно быть готовым к этому и не оказаться в такой ситуации, когда есть только один опытный вратарь. Не хочется попасть в ситуацию, когда придётся в конце сезона, надеюсь, в борьбе за трофей, поставить молодого вратаря», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Новость по теме
«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе голкипера Батлэнда на правах аренды

Видео: Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023