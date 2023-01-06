Нидерландец из «Урала»: самое популярное блюдо в России? Красный суп, похожий на кровь

Нидерландский футболист «Урала» Рай Влут поделился своими познаниями в области традиционной русской кухни.

«Знаю ли я, какое самое популярное блюдо в России? Это такой красный суп, по цвету похожий на кровь (смеётся). Я его не пробовал, но видел, что многим парням он здесь нравится. Только по цвету, конечно, выглядит не очень. Я сильно сомневаюсь, пробовать ли мне его, но если вы говорите, что на вкус он лучше, чем на цвет, то обязательно попробую», — приводит слова Влута пресс-служба «Урала» в сообществе во «ВКонтакте».

Влут стал игроком «Урала» в сентябре 2022 года, перейдя из казахстанской «Астаны». Контракт с екатеринбуржцами действует до 31 декабря 2024 года. За уральский клуб голландец сыграл восемь матчей, в которых забил два гола.