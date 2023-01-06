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Нидерландец из «Урала» рассказал, к чему не может привыкнуть в России

Нидерландец из «Урала» рассказал, к чему не может привыкнуть в России
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Нидерландский футболист «Урала» Рай Влут признался, что никак не может привыкнуть к русскому языку. По словам игрока, самостоятельно выучить русский язык — это слишком тяжёлая задача. Для этих целей Влут намерен нанять репетитора.

«Самое тяжёлое, к чему пока не могу привыкнуть в России? Русский язык (улыбается). Я пытаюсь учить его на телефоне, но это очень сложно. Думаю, чтобы выучить русский мне нужен репетитор, и я планирую начать брать уроки зимой. Осенью ребята из команды помогали мне понять некоторые слова.

Какие слова я уже знаю хорошо? Лево, право, вперед, назад, как дела, пока, хорошо и несколько ругательных слов, но я не думаю, что вы их сможете опубликовать (смеётся)», — приводит слова Влута пресс-служба «Урала» во «ВКонтакте».

Влут стал игроком «Урала» в сентябре 2022 года, перейдя из казахстанской «Астаны». Контракт с екатеринбуржцами действует до 31 декабря 2024 года. За уральский клуб голландец сыграл восемь матчей, в которых забил два гола.

«Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ после 17 сыгранных туров, набрав 21 очко.

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