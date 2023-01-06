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Президент «Коринтианса» заявил, что Бальбуэна хочет остаться в бразильском клубе

Президент «Коринтианса» заявил, что Бальбуэна хочет остаться в бразильском клубе
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Президент «Коринтианса» Дуилио Монтейру Алвес рассказал, что защитник Фабиан Бальбуэна, выступающий за бразильский клуб на правах аренды, намерен остаться в клубе после завершения соглашения. Его слова передаёт Os donos da Bola в «Твиттере».

Напомним, ранее Бальбуэна приостановил действие контракта с московским «Динамо», воспользовавшись разрешением ФИФА. Парагвайский защитник перешёл в «Динамо» летом 2021 года. В прошлом сезоне 30-летний Бальбуэна принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Ранее Бальбуэна уже выступал за «Коринтианс» с 2016 по 2018 год.

«Динамо» после 17 туров занимает четвёртую позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.

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