Анчелотти — об интересе «Реала» к Беллингему: у нас есть Тчуамени, Камавинга и Вальверде

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал слухи об интересе «сливочных» к полузащитнику дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуду Беллингему. СМИ называют мадридский клуб одним из главных претендентов на игрока.



«На чемпионате мира Джуд Беллингем показал, что он отличный полузащитник. На минувшем турнире выделялись многие молодые игроки: аргентинец Энцо Фернандес, испанцы Гави и Педри.



Появляется много молодых талантливых хавбеков, но я останусь при своём мнении: у нас есть очень талантливые игроки: Орельен Тчуамени, Эдуарду Камавинга и Федерико Вальверде», — приводит слова Анчелотти Sport Star.



На мировом первенстве в Катаре Беллингем провёл за Англию пять матчей, забив один гол и сделав одну результативную передачу.

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