Криштиану Роналду отпраздновал гол «Аль-Насра», занимаясь на велотренажёре. Видео

Второй гол «Аль-Насра» в ворота «Аль-Таи» (2:0) в матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии застал форварда Криштиану Роналду во время занятий на велотренажёре. 37-летний португалец занимался спортом, когда Талиска оформил дубль на 48-й минуте.

Криштиану Роналду празднует гол «Аль-Насра» на велотренажёре. Видеоролик:

Отметим, что первый гол своей новой команды Роналду отпраздновал на трибунах. Он не смог принять участия в матче из-за дисквалификации (на две встречи), которую он получил, ещё будучи футболистом «Манчестер Юнайтед». По другой версии, Роналду не сможет выйти на поле в футболке «Аль-Насра», пока саудовский клуб не освободит легионерское место. Ближайшую встречу «Аль-Наср» проведёт 14 января.