Криштиану Роналду на трибуне отпраздновал гол «Аль-Насра» в ворота «Аль-Таи». Видео

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, пропускавший матч 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Таи» (2:0), отпраздновал первый гол команды, который забил полузащитник Талиска на 42-й минуте.

Права на видео принадлежат Saudi Pro League. Посмотреть его можно на YouTube-канале SSC TV.

Отметим, что 37-летнего Роналду могло не оказаться в заявке на матч по двум причинам. Либо он по-прежнему отбывает дисквалификацию, полученную в составе «Манчестер Юнайтед» (два матча), либо португалец просто не может быть зарегистрирован из-за превышения клубом «Аль-Наср» квоты на иностранных футболистов.



Следующий матч «Аль-Наср» проведёт 14 января.

Роналду забил гол рабоной на тренировке «Аль-Насра». Видеоролик: