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Шалимов: Джанлука Виалли всегда был позитивным человеком

Шалимов: Джанлука Виалли всегда был позитивным человеком
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Бывший полузащитник «Интера» Игорь Шалимов поделился воспоминаниями о Джанлуке Виалли.

«Если говорить по‑итальянски, Виалли всегда был simpatico. То есть все время был позитивным, располагал к себе. Я много не общался с ним. Если только были футбольные тусовки, он пару раз приезжал на них, там общались с ним. Когда Виалли играл с Манчини в «Сампдории», «Сампдория» единственный раз стала чемпионом Италии. Виалли внес большой вклад в эту победу, тогда вообще хорошая команда, он был ее лидером. Очень жаль, когда уходят люди и такие топ‑игроки, но что поделаешь, жизнь так устроена. Мои искренние соболезнования родным и близким Джанлуки», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

Виалли провёл 59 матчей в составе сборной Италии. С «Челси» он становился победителем Кубка Англии, а также выигрывал Кубок обладателей кубков. В составе «Ювентуса» итальянский форвард выигрывал Лигу чемпионов. Также он выступал за «Сампдорию» и «Кремонезе».

По окончании карьеры футболиста Виалли был играющим тренером «Челси», ассистентом наставника сборной Италии и возглавлял «Уотфорд». Летом 2022 года Джанлука рассказывал о борьбе с раком и признавался, что боится смерти.

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