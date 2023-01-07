В «Пари НН» рассказали, как попрощались с Ильёй Агаповым после его ухода в ЦСКА

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов рассказал, как в клубе попрощались с защитником Ильёй Агаповым, который перешёл в московский ЦСКА.



«Всё прошло отлично, просто замечательно попрощались с Агаповым. Мы лично с ним созвонились, пожелали друг другу удачи и сказали слова благодарности за совместную работу в эти полгода.



Илья мне понравился и как человек, и как футболист. Думаю, что у него большое будущее. Он очень светлый и добрый человек. Довольны ли мы суммой трансфера? Да, нас всё устроило», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

За нижегородскую команду Илья Агапов выходил на поле в 16 матчах, не отметившись результативными действиями.