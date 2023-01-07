В «Пари НН» рассказали, как попрощались с Ильёй Агаповым после его ухода в ЦСКА
Поделиться
Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов рассказал, как в клубе попрощались с защитником Ильёй Агаповым, который перешёл в московский ЦСКА.
«Всё прошло отлично, просто замечательно попрощались с Агаповым. Мы лично с ним созвонились, пожелали друг другу удачи и сказали слова благодарности за совместную работу в эти полгода.
Илья мне понравился и как человек, и как футболист. Думаю, что у него большое будущее. Он очень светлый и добрый человек. Довольны ли мы суммой трансфера? Да, нас всё устроило», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
За нижегородскую команду Илья Агапов выходил на поле в 16 матчах, не отметившись результативными действиями.
Новость по темеЦСКА объявил о переходе защитника «Пари НН» Ильи Агапова
Комментарии
- 7 января 2023
-
14:24
-
14:08
-
14:00
-
13:56
-
13:46
-
13:44
-
13:38
-
13:30
-
13:18
-
13:10
-
13:04
-
13:00
-
12:55
-
12:51
-
12:43
-
12:33
-
12:32
-
12:14
-
12:08
-
12:00
-
11:57
-
11:48
-
11:30
-
11:30
-
11:29
-
11:17
-
11:05
-
11:00
-
10:52
-
10:50
-
10:44
-
10:41
-
10:29
-
10:29
-
10:18
Партнерский контент