Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Пари НН» рассказали, как попрощались с Ильёй Агаповым после его ухода в ЦСКА

В «Пари НН» рассказали, как попрощались с Ильёй Агаповым после его ухода в ЦСКА
Комментарии

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов рассказал, как в клубе попрощались с защитником Ильёй Агаповым, который перешёл в московский ЦСКА.

«Всё прошло отлично, просто замечательно попрощались с Агаповым. Мы лично с ним созвонились, пожелали друг другу удачи и сказали слова благодарности за совместную работу в эти полгода.

Илья мне понравился и как человек, и как футболист. Думаю, что у него большое будущее. Он очень светлый и добрый человек. Довольны ли мы суммой трансфера? Да, нас всё устроило», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

За нижегородскую команду Илья Агапов выходил на поле в 16 матчах, не отметившись результативными действиями.

Новость по теме
ЦСКА объявил о переходе защитника «Пари НН» Ильи Агапова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023