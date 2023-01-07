Сергей Силкин: мне кажется, послематчевые интервью судей РПЛ будут неинтересны

Бывший футболист и тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об идее обязать арбитров давать интервью после матчей.

«Мне кажется, послематчевые интервью судей РПЛ будут неинтересны. Изначально арбитр должен объективно судить. Если объективно судит, то недовольных немного. Беда бывает в другом: иногда обе команды недовольны — и выигравшая, и проигравшая. Я видел такое. Лично я бы хотел, чтобы качество судейства не мешало развитию футбола», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, на товарищеском турнире команд из Российской Премьер-Лиги, который состоится в феврале в ОАЭ, судьи будут давать интервью после матчей. Турнир в ОАЭ пройдёт с 1 по 11 февраля 2023 года. В играх примут участие московский «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».