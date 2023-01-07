Колыванов: раз тренеры дают интервью, то почему судьям не сказать пару слов после матча?

Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов прокомментировал идею ввести обязательные послематчевые интервью арбитров.

«Раз тренеры и футболисты дают интервью, то почему судьям не сказать пару слов после матча? Арбитры — это определённая константа. У них свой круг общения. Но людям интересно послушать, почему судья принял решение назначить штрафной, пенальти или выдать карточку. Всегда интересно послушать, чем руководствуются арбитры, когда принимают те или иные решения», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, на товарищеском турнире в ОАЭ, в котором в феврале примут участие клубы Российской Премьер-Лиги, судьи будут давать послематчевые комментарии.