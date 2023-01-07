Симеоне — о «Барсе» без Месси: с игроком вроде Лео больше шансов на победу

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне оценил влияние аргентинского нападающего Лионеля Месси на игру его команд.

«Стала ли хуже «Барса» без Месси? Где бы ни был Месси, он всегда будет играть решающую роль, будь то в сборной, в своей нынешней команде или в «Барселоне». С игроком, обладающим характеристиками Лео, больше шансов на победу.



Когда я играл на чемпионате мира с Марадоной, который уже был ветераном, казалось, что нам трудно проиграть, потому что у нас лучшие. А если у вас есть лучшие, то вам легче победить», — приводит слова Симеоне AS.

«Атлетико» встретится на своём поле с «Барселоной» завтра, 8 января. Игра начнётся в 23:00 мск. Лионель Месси после ухода из «Барселоны» выступает за «ПСЖ».