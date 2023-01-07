Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Симеоне — о «Барсе» без Месси: с игроком вроде Лео больше шансов на победу

Симеоне — о «Барсе» без Месси: с игроком вроде Лео больше шансов на победу
Комментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне оценил влияние аргентинского нападающего Лионеля Месси на игру его команд.

«Стала ли хуже «Барса» без Месси? Где бы ни был Месси, он всегда будет играть решающую роль, будь то в сборной, в своей нынешней команде или в «Барселоне». С игроком, обладающим характеристиками Лео, больше шансов на победу.

Когда я играл на чемпионате мира с Марадоной, который уже был ветераном, казалось, что нам трудно проиграть, потому что у нас лучшие. А если у вас есть лучшие, то вам легче победить», — приводит слова Симеоне AS.

«Атлетико» встретится на своём поле с «Барселоной» завтра, 8 января. Игра начнётся в 23:00 мск. Лионель Месси после ухода из «Барселоны» выступает за «ПСЖ».

Новость по теме
Триппьер: Месси невозможно остановить. Симеоне советовал мне молиться
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023