«Реал» впервые в истории не включил ни одного испанца в стартовый состав на матч Ла Лиги

Мадридский «Реал» впервые в истории не включил ни одного испанца в стартовый состав на матч Ла Лиги. Об этом сообщает Gracenote.

В матче 16-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом» в составе мадридского клуба с первых минут вышли Куртуа, Милитао, Алаба, Рюдигер, Менди, Тчуамени, Модрич, Кроос, Вальверде, Винисиус и Бензема.

Команды встречаются на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Стартовый свисток был дал в 18:15 мск.

«Вильярреал» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2022/2023. Команда набрала 24 очка после 15 матчей. Мадридский «Реал» находится на первой строчке. Подопечные Карло Анчелотти заработали 38 очков.