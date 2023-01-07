«Реал» впервые в истории не включил ни одного испанца в стартовый состав на матч Ла Лиги
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Мадридский «Реал» впервые в истории не включил ни одного испанца в стартовый состав на матч Ла Лиги. Об этом сообщает Gracenote.
В матче 16-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом» в составе мадридского клуба с первых минут вышли Куртуа, Милитао, Алаба, Рюдигер, Менди, Тчуамени, Модрич, Кроос, Вальверде, Винисиус и Бензема.
Команды встречаются на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Стартовый свисток был дал в 18:15 мск.
«Вильярреал» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2022/2023. Команда набрала 24 очка после 15 матчей. Мадридский «Реал» находится на первой строчке. Подопечные Карло Анчелотти заработали 38 очков.
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