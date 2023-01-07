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Бензема догнал Ди Стефано по количеству голов в чемпионате Испании

Бензема догнал Ди Стефано по количеству голов в чемпионате Испании
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Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема догнал бывшего игрока «сливочных» Альфредо Ди Стефано по количеству голов в чемпионате Испании.

Мяч, забитый в ворота «Вильярреала» после 11-метрового удара, стал для Карима 227-м в матчах испанской Примеры. У Рауля на один гол больше, чем у Бензема и Ди Стефано. Он отличился 228 раз. У Уго Санчеса 234 гола, у Сарры — 251, а у Роналду — 311. Рекордсменом является Лионель Месси, забивший в составе «Барселоны» 472 гола в матчах Ла Лиги.

Гол Карима Бензема не помог его команде набрать очки: «Реал» Мадрид уступил «Вильярреалу» со счётом 1:2. В данный момент у «Реала» одинаковое количество очков с «Барселоной» (38), однако сине-гранатовые сыграли на один матч меньше.

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