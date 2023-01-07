Патрис Эвра назвал самого важного игрока в «МЮ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра сказал, что считает Каземиро самым важным игроком команды в данный момент.



«Самым важным игроком для «Манчестер Юнайтед» сейчас является Каземиро. Если исключить его из тех трёх игр, которые мы только что выиграли, мы бы их не выиграли. То, что он делает, просто фантастика.

Я помню, как наблюдал за ним в игре с «Ноттингем Форест». Он отрабатывал на левом фланге обороны, а также отдал голевую передачу на Фреда. Сейчас самый стабильный игрок «Юнайтед» — Каземиро. Если Каземиро травмируется, у «Юнайтед» будут проблемы», — приводит слова Патриса Эвра Manchester Evening News.

10 января «Манчестер Юнайтед» предстоит сыграть с «Чарльтон Атлетик» в Кубке Англии.