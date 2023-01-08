Глава «Брайтона» — о кризисе в «Челси»: нужно время, чтобы решения владельцев дали эффект

Генеральный директор «Брайтона» Пол Барбер поделился мнением о действиях новых владельцев «Челси». В данный момент из-за перестройки состава лондонская команда занимает 10-е место английской Премьер-лиги.

«Ожидания от такого клуба, как «Челси», всегда будут высокими. Поэтому, когда у их новых владельцев такие большие амбиции, во многих отношениях это только добавляет престижа и давления.

Тодд [Боули] и его группа потратили много денег на покупку клуба и улучшение состава. Требуется время, чтобы всё то, что они пытаются объединить, дало эффект, на который они надеются. Это долгосрочный проект, а футбол — вещь непростая, здесь краткосрочных решений нет», — приводит слова Барбера CBS Sports.

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