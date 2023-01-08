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Ван Бастен не включил Месси в тройку лучших игроков за всю историю футбола

Ван Бастен не включил Месси в тройку лучших игроков за всю историю футбола
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Экс-форвард «Аякса», «Милана» и сборной Нидерландов Марко ван Бастен решил не называть легендарного нападающего «ПСЖ» и команды Аргентины Лионелю Месси в списке топ-2 лучших футболистов за всю историю футбола.

«Пеле, Марадона и Кройф – вот трое лучших игроков в истории футбола. Но я не забываю и Криштиану Роналду, о Платини или Зидане. Месси – тоже отличный игрок, однако Марадона всегда имел больше влияния, харизмы в команде. Месси – не тот парень, который полезет грудью на амбразуру, – сказал ван Бастени в интервью France Football.

35-летний нападающий находился в отпуске в родной Аргентине после победы на мундиале Катаре. В расположение парижан Месси вернулся в среду, 4 января.

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