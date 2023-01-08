Ван Бастен не включил Месси в тройку лучших игроков за всю историю футбола
Поделиться
Экс-форвард «Аякса», «Милана» и сборной Нидерландов Марко ван Бастен решил не называть легендарного нападающего «ПСЖ» и команды Аргентины Лионелю Месси в списке топ-2 лучших футболистов за всю историю футбола.
«Пеле, Марадона и Кройф – вот трое лучших игроков в истории футбола. Но я не забываю и Криштиану Роналду, о Платини или Зидане. Месси – тоже отличный игрок, однако Марадона всегда имел больше влияния, харизмы в команде. Месси – не тот парень, который полезет грудью на амбразуру, – сказал ван Бастени в интервью France Football.
35-летний нападающий находился в отпуске в родной Аргентине после победы на мундиале Катаре. В расположение парижан Месси вернулся в среду, 4 января.
Неймар напугал детей на тренировке «ПСЖ». Видеоролик:
Комментарии
- 8 января 2023
-
05:45
-
05:33
-
05:20
-
04:48
-
04:46
-
03:59
-
03:51
-
03:35
-
03:32
-
03:22
-
03:00
-
02:56
-
02:42
-
02:14
-
01:54
-
01:34
-
01:22
-
01:13
-
00:56
-
00:54
-
00:45
-
00:40
-
00:39
-
00:28
-
00:20
-
00:05
-
00:00
- 7 января 2023
-
23:51
-
23:48
-
23:33
-
23:26
-
23:05
-
23:00
-
23:00
-
22:47
Партнерский контент