«Арсенал» рассматривает переход Абрахама из «Ромы». «МЮ» — второй претендент

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам может вернуться в английскую Премьер-лигу. Лондонский «Арсенал» следит за ситуацией вокруг 25-летнего футболиста, также им интересуется «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает La Repubblica.

Абрахам не очень удачно провёл первую часть нынешнего сезона. На счету английского нападающего лишь четыре гола и две результативные передачи в 21 матче за «Рому» во всех турнирах. Сам форвард уверял, что после чемпионата мира он покажет свою лучшую версию.

Отметим, что Тэмми является воспитанником «Челси», который продал его в итальянский клуб летом 2021 года за € 40 млн. Соглашение между Абрахамом и «Ромой» рассчитано до 2026 года.

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