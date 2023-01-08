Альбиоль — об игре с «Реалом»: рад победе, но впереди много матчей

Защитник и капитан «Вильярреала» Рауль Альбиоль прокомментировал победу (2:1) в матче 16-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом».
«Чтобы обыграть «Мадрид», нужно выложиться на сто процентов. Рад трём очкам и победе. Мы не знали, сможем ли выдержать давление на протяжении всей игры. Команда растет. Мы ждали возвращения на наш стадион.
Я бы не стал назначать ни один из двух пенальти, они очень сомнительные. Но рефери принимает решение, даёт свисток, и мы должны продолжать играть.
В конце концов, как и любое изменение, улучшение команды требует времени. У нас были сложные моменты после ухода Эмери, это дорого нам стоило, во время паузы мы работали над новыми идеями, и нужно продолжать. Всего три очка, лига очень длинная", — приводит слова Альбиоля AS со ссылкой на Movistar.
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