Абубакар — о Роналду: всегда считал Месси лучше. После тренировки с Криштиану убедился

Камерунский нападающий Венсан Абубакар, которого, как сообщается, отпустили из «Аль-Насра» из-за прихода Криштиану Роналду, сравнил португальского форварда с аргентинцем Лионелем Месси.

«Я всегда думал, что Месси лучше Роналду, а после тренировки с Роналду понял, что был прав», — приводит слова Абубакара Mundo Deportivo.

Напомним, ранее 37-летний Роналду пропустил игру своей новой команды, так как не вписывался в квоту легионеров. Для решения этой проблемы, по информации RMC Sport, «Аль-Наср» был вынужден расстаться с Абубакаром. Теперь Роналду смогут внести в заявку на сезон. Контракт с Абубакаром был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Роналду рассказал смешную историю перед матчем «Аль-Насра». Видеоролик: