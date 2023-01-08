Абубакар — о Роналду: всегда считал Месси лучше. После тренировки с Криштиану убедился
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Камерунский нападающий Венсан Абубакар, которого, как сообщается, отпустили из «Аль-Насра» из-за прихода Криштиану Роналду, сравнил португальского форварда с аргентинцем Лионелем Месси.
«Я всегда думал, что Месси лучше Роналду, а после тренировки с Роналду понял, что был прав», — приводит слова Абубакара Mundo Deportivo.
Напомним, ранее 37-летний Роналду пропустил игру своей новой команды, так как не вписывался в квоту легионеров. Для решения этой проблемы, по информации RMC Sport, «Аль-Наср» был вынужден расстаться с Абубакаром. Теперь Роналду смогут внести в заявку на сезон. Контракт с Абубакаром был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Роналду рассказал смешную историю перед матчем «Аль-Насра». Видеоролик:
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