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Роналду снял 17 комнат в 99-этажном небоскрёбе в Эр-Рияде

Роналду снял 17 комнат в 99-этажном небоскрёбе в Эр-Рияде
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Португальский нападающий Криштиану Роналду будет в течение месяца проживать в 99-этажном небоскрёбе Kingdom Tower в Эр-Рияде после перехода в «Аль-Наср». Об этом сообщает Daily Mail.

Криштиану Роналду, его семья, друзья и охранники заняли 17 комнат в элитной гостинице. Площадь номера Криштиану превышает размер большинства квартир, в которых футболист жил в Великобритании. Предполагается, что проживание в гостинице обойдётся Роналду более чем в € 280 тыс. На сайте отеля сообщается, что из люкса открывается панорамный вид на Эр-Рияд; в номере есть элегантная столовая, кладовая, гостиная и рабочий кабинет. На ужин португальская звезда сможет насладиться блюдами из Китая, Японии, Индии и Ближнего Востока, приготовленными из свежих ингредиентов на заказ.

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