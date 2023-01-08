Роналду снял 17 комнат в 99-этажном небоскрёбе в Эр-Рияде

Португальский нападающий Криштиану Роналду будет в течение месяца проживать в 99-этажном небоскрёбе Kingdom Tower в Эр-Рияде после перехода в «Аль-Наср». Об этом сообщает Daily Mail.

Криштиану Роналду, его семья, друзья и охранники заняли 17 комнат в элитной гостинице. Площадь номера Криштиану превышает размер большинства квартир, в которых футболист жил в Великобритании. Предполагается, что проживание в гостинице обойдётся Роналду более чем в € 280 тыс. На сайте отеля сообщается, что из люкса открывается панорамный вид на Эр-Рияд; в номере есть элегантная столовая, кладовая, гостиная и рабочий кабинет. На ужин португальская звезда сможет насладиться блюдами из Китая, Японии, Индии и Ближнего Востока, приготовленными из свежих ингредиентов на заказ.