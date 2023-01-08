Бывший тренер «Бёрнли» Шон Дайч может сменить Фрэнка Лэмпарда в «Эвертоне»

Бывший главный тренер «Бёрнли» Шон Дайч может сменить Фрэнка Лэмпарда на посту наставника «Эвертона», сообщает Mirror.
«Ириски», которые в пятницу, 6 января, уступили «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии со счётом 1:3, одержали лишь одну победу в последних 12 матчах во всех турнирах.
По информации источника, владелец ливерпульцев Фархад Мошири может уволить Лэмпарда до следующей игры английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном».
Фаворитом на пост главного тренера «Эвертона» в случае увольнения Лэмпарда считается бывший наставник «Бёрнли» Шон Дайч. Также не исключено возвращение в Ливерпуль Роберто Мартинеса, который покинул сборную Бельгии после чемпионата мира в Катаре, хотя Мошири один раз уже уволил испанского специалиста.
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