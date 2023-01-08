Тренер «Стивениджа» из четвёртого дивизиона Англии высказался о победе над «Астон Виллой»
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Главный тренер «Стивениджа» Стив Эванс, чья команда выступает в четвёртом английском дивизионе, прокомментировал сенсационную победу в 1/32 финала Кубка Англии над «Астон Виллой» со счётом 2:1.
«Это действительно особенное событие. Председатель только что сказал мне, что это величайший день в его жизни, а он был в клубе 26–27 лет.
Это замечательный день для нашего города, но мы не будем обманывать себя — это фантастический футбольный клуб, и мы будем наслаждаться сегодняшним моментом. Соперники относились к нам абсолютно уважительно с тех пор, как мы вошли в здание стадиона сегодня. Но мы будем скромными и продолжим работать», — приводит слова Эванса BBC.
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