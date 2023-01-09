Тренер «Милана» Пиоли — после матча с Ромой: эта игра оставила горький привкус

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча с «Ромой». Команда вела со счётом 2:0, но упустила победу над римским клубом (2:2) в 17-м туре Серии А, пропустив 87-й и 93-й минутах.
«У нас была другая цель, мы разочарованы, что не выиграли матч, в котором хорошо играли. Мы дважды пропустили со стандартов, такого допускать нельзя.
Мы разочарованы. Мы играли хорошо и заслуживали победы. К сожалению, мы сами себе испортили жизнь.
Я скажу команде, что надо и дальше играть так же, но матч продолжается до 95-й минуты и этому следует уделить больше внимания.
При счете 2:1 они верили до конца. В такие моменты нам следует лучше обороняться. Трудно что-то комментировать, мы хорошо подготовились, матч проходил как надо. Теперь мы всё оценим и постараемся прибавить. Эта игра оставила горький привкус.
Мы не смотрим на то, увеличилось отставание от «Наполи» или нет. Мы следим за собой. Эта ничья – не то, чего мы хотели. В следующих матчах следует сыграть лучше», – приводит слова Пиоли Sky Sport Italia.
Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»
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