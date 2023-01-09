Хорен Байрамян высказался о главных качествах Валерия Карпина

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал о главных человеческих качествах главного тренера команды и сборной России Валерия Карпина.



«Уверенный и прямой можно вместе даже. Ему всё равно, он за правду. Как он считает, так он и говорит. Если кто‑то высказывается о футболе, говорит, что его надо закрывать, а его как тренера сборной спрашивают об этом, Георгич ответит прямо и по делу. Или если во флеш‑интервью будет дурацкий вопрос, он скажет: «Что за вопрос?». Эта его прямота, уверенность передается и футболистам.



А если бы он не был умным, он бы не смог такой разный футбол прививать. Когда в первый год он приходил в «Ростов, он понимал, какой состав. Руководству нужен был результат — остаться в Высшей лиге. Карпин выбрал 5–3–2, оборонительный футбол, выполнил задачу.



Потом в руководстве захотели играть в агрессивный, быстрый футбол, 4–3–3. И он: «Хорошо, я научу этому футболистов». Помнишь, как мы играли, когда был Шомуродов, Еременко, Попов? Был быстрый вертикальный футбол с прессингом.



Сейчас после сборной Георгич решил играть в другой футбол. Глупый человек не сможет так меняться. Ну и когда с ним в плане жизни общаешься, понимаешь, что человек видел мир, жизнь, что у него огромный опыт за спиной», – приводит слова Байрамяна «Матч ТВ».