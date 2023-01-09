Хорен Байрамян высказался о главных качествах Валерия Карпина

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал о главных человеческих качествах главного тренера команды и сборной России Валерия Карпина.
«Уверенный и прямой можно вместе даже. Ему всё равно, он за правду. Как он считает, так он и говорит. Если кто‑то высказывается о футболе, говорит, что его надо закрывать, а его как тренера сборной спрашивают об этом, Георгич ответит прямо и по делу. Или если во флеш‑интервью будет дурацкий вопрос, он скажет: «Что за вопрос?». Эта его прямота, уверенность передается и футболистам.
А если бы он не был умным, он бы не смог такой разный футбол прививать. Когда в первый год он приходил в «Ростов, он понимал, какой состав. Руководству нужен был результат — остаться в Высшей лиге. Карпин выбрал 5–3–2, оборонительный футбол, выполнил задачу.
Потом в руководстве захотели играть в агрессивный, быстрый футбол, 4–3–3. И он: «Хорошо, я научу этому футболистов». Помнишь, как мы играли, когда был Шомуродов, Еременко, Попов? Был быстрый вертикальный футбол с прессингом.
Сейчас после сборной Георгич решил играть в другой футбол. Глупый человек не сможет так меняться. Ну и когда с ним в плане жизни общаешься, понимаешь, что человек видел мир, жизнь, что у него огромный опыт за спиной», – приводит слова Байрамяна «Матч ТВ».
- 9 января 2023
-
09:00
-
08:52
-
08:50
-
08:39
-
08:20
-
07:19
-
06:43
-
06:30
-
06:16
-
05:35
-
05:27
-
04:50
-
04:21
-
04:13
-
04:09
-
03:47
-
03:36
-
03:25
-
03:13
-
03:13
-
03:03
-
02:44
-
02:35
-
02:20
-
02:11
-
01:28
-
01:24
-
00:57
-
00:55
-
00:49
-
00:44
-
00:35
-
00:29
-
00:12
-
00:09