«Уфа» объявила о пополнении в тренерском штабе

«Уфа» на своём официальном сайте объявила о пополнении в тренерском штабе. К уфимскому клубу присоединился Альберт Лукманов, ранее возглавлявший молодёжку и дубль «Уфы».

«Мы рады вновь приветствовать Альберта Миннигареевича в «Уфе»! Желаем больших успехов и много побед!» — написала клубная пресс-служба.

Напомним, Лукманов возглавлял молодёжный состав «Уфы» с сезона-2016/2017. Под его руководством молодёжная и вторая команды «Уфа» провели более 100 матчей. В начале сезона-2022/2023 Альберт работал в тренерском штабе московского «Велеса».

По итогам 20 туров Первой лиги «Уфа» находится на 16-м месте в турнирной таблице, набрав 18 очков. Следующий матч во втором дивизионе подопечные Арслана Халимбекова проведут с «Велесом» на своём поле, 4 марта.