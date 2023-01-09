«Уфа» объявила о пополнении в тренерском штабе
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«Уфа» на своём официальном сайте объявила о пополнении в тренерском штабе. К уфимскому клубу присоединился Альберт Лукманов, ранее возглавлявший молодёжку и дубль «Уфы».
«Мы рады вновь приветствовать Альберта Миннигареевича в «Уфе»! Желаем больших успехов и много побед!» — написала клубная пресс-служба.
Напомним, Лукманов возглавлял молодёжный состав «Уфы» с сезона-2016/2017. Под его руководством молодёжная и вторая команды «Уфа» провели более 100 матчей. В начале сезона-2022/2023 Альберт работал в тренерском штабе московского «Велеса».
По итогам 20 туров Первой лиги «Уфа» находится на 16-м месте в турнирной таблице, набрав 18 очков. Следующий матч во втором дивизионе подопечные Арслана Халимбекова проведут с «Велесом» на своём поле, 4 марта.
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