Пике встречался с новой девушкой до разрыва отношений с певицей Шакирой
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Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании, а ныне президент испанской медийной футбольной лиги Жерар Пике начал встречаться с испанской моделью Кларой Чиа Марти до разрыва с певицей Шакирой, сообщает Page Six.
Напомним, Шакира и Пике объявили о расставании после 11 лет совместной жизни в июне 2022 года. Позже футболист представил свою новую девушку — Клару Чиа Марти. Однако в августе 2021 года, когда Пике давал интервью в Twitch из своего дома в Барселоне, Клара появилась в кадре. В это время Шакира путешествовала с детьми.
По информации источника, певица была опустошена, узнав, что Клара находилась в их доме, когда пара ещё не рассталась. В декабре 2022 года стало известно, что Пике и Чиа Марти разошлись.
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