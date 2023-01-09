«Челси» достиг договорённости об аренде полузащитника «Атлетико» Жоау Феликса

Лондонский «Челси» достиг с мадридским «Атлетико» устной договорённости о переходе португальского полузащитника Жоау Феликса на правах аренды. Сумма компенсации составит около € 11 млн — это меньше, чем изначально хотели «матрасники», сообщает журналист Дэвид Орнштейн в «Твиттере».

В услугах игрока также были заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», но 23-летний португалец предпочёл проект синих.

В 14 матчах за мадридцев во всех турнирах Феликс забил четыре гола и стал автором трёх результативных передач.

На чемпионате мира в Катаре полузащитник в четырёх матчах за сборную Португалии отметился одним забитым мячом и дважды ассистировал партнёрам.

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