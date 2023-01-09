«Тоттенхэм» вступил в гонку за вингера «Брайтона» Леандро Троссарда

«Тоттенхэм» интересуется нападающим «Брайтона» Леандро Троссардом, сообщает Daily Mail.



28-летний бельгиец был исключён из заявки команды на матч Кубка Англии, который завершился победой «Брайтона» со счётом 5:1. По информации источника, сам Троссард предпочёл бы перейти в «Челси» и воссоединиться со своим бывшим тренером Грэмом Поттером, однако игровые качества футболиста заинтересовали наставника «Тоттенхэма» Антонио Конте, который хотел бы усилить состав «шпор» ещё одним вингером.



Бельгиец перешёл в «Брайтон» в 2019 году из «Генка», провёл за английский клуб 121 матч, в которых забил 25 голов и стал автором 14 результативных передач.



Ранее СМИ сообщали, что Троссард предложен «Челси» и «Ливерпулю».

Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»