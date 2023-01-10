Советник президента «Вереса»: игрок в УПЛ не должен продаваться за бутылку виски

Советник президента украинского «Вереса» Сергей Коваль рассказал о важности трансферов за деньги, а не в качестве свободных агентов.
«Сейчас это тенденция, ведь чувствуется дефицит качественных футболистов. Все клубы хотят сохранить место в УПЛ или попасть туда, вот снова рынок подогревают амбициозные «Полесья» и «Карпаты». Я думаю, при работающем рынке нормальным является переход за средства, ведь в Украине много лет был аномальный перегиб в количестве свободных агентов, существенно отличающийся от Западной Европы.
Хороший и качественный футболист должен иметь свою цену, пусть, возможно, не миллион, как во Франции или Бельгии, но и за бутылку виски он должен торговаться.
Пусть это будет 20, 50, 100 тысяч условных единиц. Пусть какие-то деньги и проценты из будущих трансферов, но рынок должен работать на возмездной основе. Это будет стимулировать детские школы, инвесторы, локальные клубы. Ведь если какой-то клуб из условной Херсонщины сможет продать игрока за 15 тысяч в «Верес», а «Верес» через сезон продаст за 150 тысяч игрока в «Зарю» или «Динамо», то так будет хорошо всем, а главное – всему нашему футболу», — приводит слова Коваля Cпорт-Арена.
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