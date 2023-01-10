Григорий Иванов: «Уралу» не нужен Денис Глушаков. Мы его даже не рассматриваем

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном заключении контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.



«Нам не нужен Глушаков. Мы его даже не рассматриваем», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, накануне, 9 января, Глушаков объявил об уходе из подмосковных «Химок». Позже 35-летний футболист сообщил, что им интересуются два клуба. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Глушаков принял участие в 14 матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

«Урал» набрал 21 очко в 17 матчах и занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны, «Зенит» (42).