Маккойст — о переходе Феликса в «Челси»: за аренду теперь платят £ 10 млн, это безумие

Экс-форвард «Рейнджерс» Алли Маккойст прокомментировал предстоящий переход португальского нападающего Жоау Феликса из «Атлетико» в «Челси».
«Прежде всего, я не могу поверить в то, что за аренду теперь платят £ 10 млн, это абсолютное безумие.
Мне нравится Феликс, но я не думаю, что он решит проблемы «Челси». Клубу нужен центральный нападающий. К тому же я не считаю Жоау достаточно стабильным игроком.
Я внимательно наблюдал за ним на ЧМ-2022, он показал несколько блестящих вещей. У него были хорошие матчи, один или два, но он из тех футболистов, от которых ждешь чуть большего», – приводит слова Маккойста talkSPORT.
В 14 матчах за мадридцев во всех турнирах нынешнего сезона Феликс забил четыре гола и стал автором трёх результативных передач.
На чемпионате мира в Катаре игрок провёл четыре матча за сборную Португалии, отметился одним забитым мячом и дважды ассистировал партнёрам.
Игроки «Челси» вышли на разминку в футболках в память о Виалли:
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