Скалони: не думаю, что Месси был нужен титул чемпиона мира, чтобы считаться величайшим

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони прокомментировал статус капитана команды Лионеля Месси после победы на чемпионате мира 2022 года в Катаре.



«Не думаю, что ему нужен был титул чемпиона мира для того, чтобы считаться величайшим или одним из величайших. Просто от него всегда требуют большего. Теперь, когда он выиграл чемпионат мира, я не знаю, что ещё от него будут требовать. Мы очень рады за Месси и за всю страну», – приводит слова Скалони Ole со ссылкой на Radio Calvia.



Напомним, в финальном матче сборная Аргентины обыграла команду Франции (3:3, 4:2 пен.). 35-летний Месси оформил дубль и забил 11-метровый удар в послематчевой серии. Форвард был признан лучшим футболистом турнира.

Пять достижений Лионеля Месси в Книге рекордов Гиннесса: