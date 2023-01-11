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Скалони: не думаю, что Месси был нужен титул чемпиона мира, чтобы считаться величайшим

Скалони: не думаю, что Месси был нужен титул чемпиона мира, чтобы считаться величайшим
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Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони прокомментировал статус капитана команды Лионеля Месси после победы на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Не думаю, что ему нужен был титул чемпиона мира для того, чтобы считаться величайшим или одним из величайших. Просто от него всегда требуют большего. Теперь, когда он выиграл чемпионат мира, я не знаю, что ещё от него будут требовать. Мы очень рады за Месси и за всю страну», – приводит слова Скалони Ole со ссылкой на Radio Calvia.

Напомним, в финальном матче сборная Аргентины обыграла команду Франции (3:3, 4:2 пен.). 35-летний Месси оформил дубль и забил 11-метровый удар в послематчевой серии. Форвард был признан лучшим футболистом турнира.

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