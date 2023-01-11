Специальные прокуроры в Швейцарии провели допрос Инфантино в рамках уголовного дела

Президент ФИФА Джанни Инфантино во вторник был допрошен специальными прокурорами в Швейцарии в рамках уголовного расследования его встреч с генеральным прокурором страны, сообщает Associated Press.



Уголовное дело против руководителя ФИФА было возбуждено в 2020 году предыдущим специальным прокурором, который позже был отстранён от дела швейцарским федеральным судом за возможные подстрекательства к злоупотреблению служебным положением и нарушению служебной тайны.



Специальный прокурор Ханс Маурер подтвердил, что «в ходе судебного разбирательства было проведено очное слушание», которое вели он сам и второй прокурор Ульрих Ведер. «Однако я не комментирую время, масштаб и цель этого слушания», — отметил Маурер.



Два прокурора были избраны в декабре 2021 года для продолжения расследования трёх незадокументированных встреч, проведённых в 2016 и 2017 годах с участием Инфантино и тогдашним генеральным прокурором Швейцарии Михаэлем Лаубером. Встречи состоялись вскоре после того, как Инфантино был избран президентом ФИФА в связи с последствиями расследований, которые вынудили его предшественника Зеппа Блаттера покинуть свой пост.



После того как встречи стали достоянием общественности, и Лаубер, и Инфантино заявили, что их общение носило обычный характер.