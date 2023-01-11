На зимнем сборе с «Крыльями Советов» будет тренироваться сын Антона Бобра

17-летний полузащитник Иван Бобёр, сын известного российского футболиста Антона Бобра, проведёт зимний сбор вместе с основной командой «Крыльев Советов».

«В расположение «Крыльев» в Турции прибыл 17-летний полузащитник Иван Бобёр. Первый сбор футболист проведёт вместе с нашей командой.



Сейчас Иван выступает за академию «Чертаново» и юношескую сборную России. Иван Бобёр — сын экс-игрока «Крыльев», заслуженного ветерана клуба Антона Бобра, который провёл за нашу команду 300 матчей», — написала пресс-служба самарцев в клубном телеграм-канале.

Напомним, «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Самарская команда набрала 20 очков в 17 матчах чемпионата.